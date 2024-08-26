Юний пілот Мерседес візьме участь у Гран-прі Італії

18-річний пілот академії Мерседес Андреа Кімі Антонеллі візьме участь у Гран-прі Італії в Монці.

Це підтвердив керівник команди Тото Вольфф, слова якого наводить Skysports.

"Ми збираємося провести тренування з Кімі в Монці, це стане справді емоційним моментом, тому що ми стежили за ним з 11-річного віку" — сказав Вольфф.

Гран-прі Італії відбудеться 1 вересня, початок — о 16:00 за київським часом. Раніше Тото розповідав про можливі заміни у команді через відхід Льюїса Гамільтона у Фераррі. Тоді він сказав, що Кімі — першочерговий варіант на посаду пілота команди.

Також додамо, що Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) внесла поправки у кодекс, згідно з якими, неповнолітні гонщики можуть отримати суперліцензії. Однак, тепер це не є проблемою, адже нещодавно Антонеллі виповнилося 18 років.