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Вольфф: Повернення Боттаса до Мерседес – це питання часу

Олексій Погорелов — 23 листопада 2024, 21:10
Вольфф: Повернення Боттаса до Мерседес – це питання часу
Тото Вольфф та Валттері Боттас
Motorsport

Керівник Мерседес Тото Вольфф натякнув на майбутнє повернення пілота Заубер Валттері Боттаса до німецької команди.

Про це повідомляє Motorsport.

Боттас втратить своє місце у Заубері, через що він залишиться поза стартовою решіткою Формули 1 наступного року.

Але Вольфф розповів, наскільки реальне повернення 35-річного гонщика, який претендує на роль резервного пілота.

"Нічого не підписано, нічого не зроблено, але якби він повернувся в сім'ю, ми всі були б сповнені радості.

Якщо у вас є можливість мати такого пілота, як Валттері, в сім'ї Мерседес, з його здібностями, з його досвідом роботи з цими сучасними болідами, ви можете вважати, що вам дуже пощастило.

Я був би дуже радий його поверненню. Це питання часу", – сказав Вольфф.

Нагадаємо, що пілот Мерседес Джордж Расселл став переможцем кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса.

Гонка у Неваді відбудеться у неділю, 24 листопада. Старт заїзду запланований на 08:00 за київським часом.

Вольфф Мерседес Заубер Вальттері Боттас

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