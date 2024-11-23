Вольфф: Повернення Боттаса до Мерседес – це питання часу

Керівник Мерседес Тото Вольфф натякнув на майбутнє повернення пілота Заубер Валттері Боттаса до німецької команди.

Про це повідомляє Motorsport.

Боттас втратить своє місце у Заубері, через що він залишиться поза стартовою решіткою Формули 1 наступного року.

Але Вольфф розповів, наскільки реальне повернення 35-річного гонщика, який претендує на роль резервного пілота.

"Нічого не підписано, нічого не зроблено, але якби він повернувся в сім'ю, ми всі були б сповнені радості. Якщо у вас є можливість мати такого пілота, як Валттері, в сім'ї Мерседес, з його здібностями, з його досвідом роботи з цими сучасними болідами, ви можете вважати, що вам дуже пощастило. Я був би дуже радий його поверненню. Це питання часу", – сказав Вольфф.

Нагадаємо, що пілот Мерседес Джордж Расселл став переможцем кваліфікації Гран-прі Лас-Вегаса.

Гонка у Неваді відбудеться у неділю, 24 листопада. Старт заїзду запланований на 08:00 за київським часом.