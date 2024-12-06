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Маленький гавкаючий тер'єр: Вольфф різко висловився про Хорнера

Володимир Максименко — 6 грудня 2024, 19:58
Маленький гавкаючий тер'єр: Вольфф різко висловився про Хорнера
Тото Вольфф
Getty images

Керівник Мерседес Тото Вольфф виступив із різкою критикою свого колеги з Ред Булл Крістіана Хорнера.

Австрійський інвестор дуже бурхливо відреагував на те, що Крістіан назвав пілота "срібних стріл" Рассела "істеричним".

Заяву Вольффа наводить ESPN.

"Це просто слабко. Зрештою, чого ти вирішив, що можеш критикувати мого пілота? Як це відбувається?

Маленький гавкаючий тер'єр. Завжди щось каже..

Коли щось відбувається між водіями – це залишається між водіями. Але коли керівник іншої команди називає мого пілота істеричним – це переходить межу", – розлютився австрієць.

Нагадаємо, що за останні дні розгорівся значний конфлікт між Джорджем Расселом та Максом Ферстаппеном, які почали звинувачувати один одного у різних речах.

Відзначимо, що наразі ані Ред Булл, ані Мерседес вже не претендують на перемогу у Кубку конструкторів.

Раніше ситуацію між пілотами прокоментував Ландо Норріс.

Вольфф Мерседес Формула 1 Хорнер Джордж Рассел Ред Булл

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