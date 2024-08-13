Вольфф: Ферстаппен є альтернативним варіантом для Мерседес

Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф розповів, що хотів би бачити у своїй команді Макса Ферстаппена, але він є лише альтернативним варіантом.

Його слова передає F1technical.

"Критерії для нашого наступного пілота прості: ми хочемо мати найкращого з доступних. На цю мить мій перший варіант — Кімі Антонеллі. Звичайно, є ризики. Справа не в його таланті водія, а в тому, що він буде підданий тиску ЗМІ та майстерності Джорджа Рассела, який є одним із найкращих водіїв у пелотоні. Але Кімі має величезний потенціал. Його швидкість і талант вже на певному рівні, йому просто бракує досвіду.

Альтернативним сценарієм, звичайно, є Макс Ферстаппен, але на цей момент він не здається мені реалістичним. Я буду продовжувати спостерігати за ринком. Я не впевнений, як буде розвиватися ситуація в Ред Булл", — підсумував Вольфф.