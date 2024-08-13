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Вольфф: Ферстаппен є альтернативним варіантом для Мерседес

Андрій Яросименко — 13 серпня, 16:10
Вольфф: Ферстаппен є альтернативним варіантом для Мерседес

Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф розповів, що хотів би бачити у своїй команді Макса Ферстаппена, але він є лише альтернативним варіантом.

Його слова передає F1technical.

"Критерії для нашого наступного пілота прості: ми хочемо мати найкращого з доступних. На цю мить мій перший варіант — Кімі Антонеллі. Звичайно, є ризики. Справа не в його таланті водія, а в тому, що він буде підданий тиску ЗМІ та майстерності Джорджа Рассела, який є одним із найкращих водіїв у пелотоні. Але Кімі має величезний потенціал. Його швидкість і талант вже на певному рівні, йому просто бракує досвіду.

Альтернативним сценарієм, звичайно, є Макс Ферстаппен, але на цей момент він не здається мені реалістичним. Я буду продовжувати спостерігати за ринком. Я не впевнений, як буде розвиватися ситуація в Ред Булл", — підсумував Вольфф.

Зазначимо, Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) внесла поправки у кодекс, згідно з якими, неповнолітні гонщики можуть отримати суперліцензії. Відтепер, 17-річний пілот академії Мерседес Андреа Кімі Антонеллі теоретично може дебютувати у Формулі-1.

Мерседес Макс Ферстаппен Формула 1 Джордж Рассел Ред Булл Кімі Антонеллі

Мерседес

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