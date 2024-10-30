Керівник Мерседес спрогнозував переможця чемпіонської гонки між Ферстаппеном та Норрісом

Керівник команди Мерседес Тото Вольфф вважає, що Макс Ферстаппен зможе здобути четвертий титул чемпіона Формули-1

Його слова передає RacingNews365.

"Це дуже напружена боротьба, ніхто б не подумав на початку сезону, що таке станеться. Зазвичай Макс не видає себе. Якщо він продовжує їхати спокійно, все закінчується. Звичайно, це залишається фактором стресу, коли доводиться фінішувати невдало в гонці. Ось чому Макс повинен поїхати в Абу-Дабі з відривом щонайменше у 26 очок", – сказав Вольфф.

Уже 3 листопада відбудеться перша з чотирьох завершальних гонок цього сезону Формули-1. 21-й етап Ф-1 відбудеться на автодромі імені Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус), що розташовується у Сан-Паулу, Бразилія.

Наразі Ферстаппен випереджає Норріса на 47 очок у загальному заліку пілотів. У Кубку конструкторів Макларен та Феррарі обійшли Ред Булл.