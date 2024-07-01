Найдурніша річ, яку я зробив за 12 років у Мерседес — Вольф прокоментував інцидент з Расселлом

Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф вважає, що його повідомленням пілоту Джорджу Расселлу могло коштувати британцю перемоги на Гран-Прі Австрії.

Расселл, після того, як Макс Ферстаппен та Ландо Норріс зіштовхнулись та віддали йому лідерство у гонці, отримав від Вольффа повідомлення: "Джордж, ти можеш виграти це! Ти можеш виграти це, Джордж!".

У той момент британець гальмував перед поворотом, тож його відповідь вийшла доволі агресивною: "Просто дайте мені, чорт забирай, їхати!".

Після завершення Гран-Прі Вольфф визнав свою помилку. Слова німця цитує видання Motorsport.

"Думаю, я досить добре знаю гонщиків і те, що їх потрібно час від часу підбадьорювати або переорієнтовувати. Думаю, я знаю психологію. Але це найдурніша річ, яку я зробив за 12 років у Мерседес. Мені завжди буде соромно за це, тому що ви дивитеся на те, коли ви надсилаєте повідомлення пілоту. Ви не робите цього при гальмуванні або на високій швидкості в поворотах. Але я не дивився по GPS, де він був. Я просто бачив, як ці двоє (Ферстаппен і Норріс) винесли один одного, і ми цього очікували. Я на емоціях натиснув кнопку і сказав: "Ми можемо перемогти". Я міг би знищити його цим повідомленням. Уявіть, як би це було!", — сказав Вольфф.

Зазначимо, що Рассел здобув другу перемогу у своїй кар'єрі.