Шанс для пілота Мерседес: У Формулі-1 знизили мінімальний вік для отримання суперліцензії

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) внесла поправки у кодекс, згідно з якими, неповнолітні гонщики можуть отримати дозвіл на отримання суперліцензії.

Про це повідомляє видання Motorsport.

Відповідне оновлення було прописано у статті 13.1.2 Міжнародного спортивного кодексу.

Відтепер, 17-річний пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі теоретично може дебютувати у Формулі-1 або навіть брати участь у перегонах до літньої перерви, якщо ФІА вважатиме, що він відповідає встановленим критеріям.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що "срібні стріли" хочуть зробити Антонеллі напарником Джорджа Рассела у 2025 році.

Нагадаємо, нещодавно ФІА презентувала новий технічний регламент Ф-1, який почне діяти з сезону-2026.