Шанс для пілота Мерседес: У Формулі-1 знизили мінімальний вік для отримання суперліцензії
Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) внесла поправки у кодекс, згідно з якими, неповнолітні гонщики можуть отримати дозвіл на отримання суперліцензії.
Про це повідомляє видання Motorsport.
Відповідне оновлення було прописано у статті 13.1.2 Міжнародного спортивного кодексу.
Відтепер, 17-річний пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі теоретично може дебютувати у Формулі-1 або навіть брати участь у перегонах до літньої перерви, якщо ФІА вважатиме, що він відповідає встановленим критеріям.
Раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що "срібні стріли" хочуть зробити Антонеллі напарником Джорджа Рассела у 2025 році.
Нагадаємо, нещодавно ФІА презентувала новий технічний регламент Ф-1, який почне діяти з сезону-2026.