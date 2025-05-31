Брак досвіду, – Бондарев пояснив невдалий виступ на 2 етапі італійської Ф-4

Український гонщик Prema Racing та академії Вільямс Олександр Бондарев вважає, що не зміг продемонструвати найвищі результати на другому етапі італійської Формули-4 через брак досвіду.

Про це Бондарев розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"На другому етапі у Валлелунзі я мав дуже конкурентну машину, і за результатами тестів та вільних практик я стабільно був серед лідерів. Умови на трасі спочатку були ідеальними, погода сприяла, і нічого не віщувало проблем. Проте перед кваліфікацією несподівано почалася сильна злива, яка кардинально змінила ситуацію.

Через брак досвіду їзди в дощ на цій трасі я не зміг швидко адаптуватися до нових умов. Я не оптимально підготував шини до мокрого треку, що вплинуло на зчеплення та мої результати. До того ж червоний прапор наприкінці кваліфікації завадив мені покращити час, через що я отримав невигідну стартову позицію.

Валлелунга – траса, де обганяти ще складніше, ніж у Мізано, тому старт із глибини пелотону додав труднощів. У гонках я намагався агресивно прорватися вперед, але це призводило до дрібних помилок у пілотуванні через надмірний тиск.

Крім того, у кожній гонці я потрапляв у невдалі інциденти – контакти з іншими болідами чи технічні моменти, які ще більше погіршували мої позиції. Загалом, комбінація погодних умов, недостатньої підготовки до дощу та невдалих обставин на трасі стала причиною слабших результатів", – сказав Бондарев.

Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.

Наступний етап італійської Формули-4 запланований на 20-22 червня. Прийматиме гонки "храм швидкості" легендарний трек у Монці.