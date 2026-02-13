Бондарев достроково виграв титул чемпіона UAE4, але результат можуть переглянути

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев фінішував у першій десятці другої гонки заключного етапу UAE4 Series та впритул наблизився до першого у формульній кар'єрі чемпіонського титулу.

16-річний киянин зумів фінішувати п'ятим на автодромі Лусаїл у Катарі після прориву з 11 місця, але після завершення перегонів дирекція не зарахувала другий рестарт після машини безпеки.

Через виліт головного конкурента українця в загальному заліку Енді Консані Бондареву було достатньо набрати 8 очок, щоб стати чемпіоном, але в підсумку він заробив 6 через фініш на 7 позиції.

Для першого формульного титулу українському пілоту необхідно фінішувати не нижче 10 місця в останній гонці чемпіонату, що відбудеться о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у чемпіонаті UAE4 2026 року українець 4 рази піднімався на верхню сходинку подіуму. Бондарев, що виступає за команду Mumbai Falcons, вигравав першу гонку першого етапу, а також першу та третю гонки другого етапу, потім здобув перемогу у третій гонці третього етапу.

UAE4 Series є несертифікованою FIA серією, яка стала наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4.