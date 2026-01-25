Українець Олександр Бондарев виграв третю гонку другого етапу UAE4 в Абу-Дабі.

Гонщик дуже впевнено пройшов усю дистанцію, не залишивши жодних шансів суперникам на перемогу. Нагадаємо, Бонадрев розпочинав заїзд з першої позиції після поулу в кваліфікації.

На другому місці фінішував Енді Консані, а трійку призерів замкнув Скотт Ліндблом.

Для Олександра Бондарева ця перемога – третя в сезоні UAE4. Раніше він виграв першу гонку першого етапу, а згодом і другий етап розпочав з перемоги.

Сьогодні зранку українець фінішував 12-м у другому старті етапу – тоді застосовувалась реверсівна стартова решітка, а тому розпочинав боротьбу гонщик на 12 місці.

Наступний етап чемпіонату відбудеться в Дубаї з 30 січня по 1 лютого.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4. За підсумками другого етапу Бондарев лідирує в особистому заліку пілотів з відривом у 16 очок.

Раніше український гонщик став найшвидшим на тестах Формули-4 по завершенню минулого сезону.