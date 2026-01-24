Успішний старт приніс перемогу: Бондарев удруге виграв гонку чемпіонату UAE4

Український пілот Олександр Бондарев здобув перемогу в межах першої гонки другого етапу UAE4 в Абу-Дабі.

16-річний киянин стартував другим, але вже на старті вирвався в лідери, зберігши першу позицію до фінішної лінії.

Наприкінці гонки через аварію з'явилися жовті прапори, тому заїзд завершився під машиною безпеки.

Головний конкурент Бондарева у загальному за ліку Енді Консані фінішував другим.

Для Олександра Бондарева ця перемога стала другою з чотирьох, що відбулись в межах чемпіонату UAE4.

Уже завтра, 25 січня, український гонщик проведе ще два заїзди в Абу-Дабі. У другій гонці етапу Бондарев стартуватиме 10-м через реверсивну решітку, а ось у третьому заїзді Олександр розпочинатиме з першої стартової позиції через успішну кваліфікацію.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Олександр Бондарев представляє індійську команду Mumbai Falcons, яка зусиллями українця знаходиться другою в командному заліку.

За підсумками першого етапу чемпіонату українець є лідером особистого заліку пілотів.