Бондарев знову взяв поул: результати кваліфікацій другого етапу UAE4

Український пілот Олександр Бондарев успішно провів дві кваліфікації етапу Формули-4 UAE4 в Абу-Дабі.

Першу гонку 16-річний гонщик завершив на другому місці, поступившись Скотту Ліндблому 0.4 секунди, а другий заїзд Бондарев виграв, показавши час 1:46.139.

Результат першої кваліфікації

Таким чином, у першій гонці українець стартуватиме другим, у третій – першим, а у другому заїзді буде реверсівна стартова решітка: чільна десятка пілотів розпочинатиме змагання у зворотньому порядку.

Результат другої кваліфікації

Перша гонка другого етапу відбудеться сьогодні об 11:15 за київським часом. Інші дві заплановані на завтра, 25 січня: о 7:30 та 12:00. Усі гонки відбуватимуться на автодромі "Яс-Марина" в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Олександр Бондарев представляє індійську команду Mumbai Falcons, яка зусиллями українця знаходиться другою в командному заліку.

Раніше повідомлялось, що за підсумками першого етапу українець є лідером особистого заліку пілотів.