Бондарев виграв третю гонку 3 етапу UAE4 Series

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 10:40
Український гонщик Олександр Бондарев виграв третю гонку третього етапу UAE4 Series та фінішував за крок від подіуму у другому заїзді.

Друга гонка етапу відбувалась із реверсівною стартовою решіткою, а тому пілот Prema Racing розпочав її 11 місці, фінішувавши на четвертому місці – перемогу святкував Костоя Санабрія.

Третій заїзд Бондарев розпочав на другому місці, одразу вирвавшись в лідери. Гощик дуже рівно провів усю гонку, не давши шансів Кензо Крейгу вирвати перемогу.

Ця перемога стала четвертою в активі Бондарева у межах UAE4 цього сезону. Раніше він виграв першу гонку першого етапу, а згодом і другий етап розпочав з перемоги. Також він виграв і третю гонку етапу.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4. За підсумками другого етапу Бондарев лідирує в особистому заліку пілотів з відривом у 16 очок.

Наступний етап відбудеться у Катарі на автодромі Лусаїл і пройде в період з 11 по 13 лютого.

Раніше український гонщик став найшвидшим на тестах Формули-4 по завершенню минулого сезону.

