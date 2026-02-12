Другий та четвертий: Бондарев провів кваліфікації вирішального етапу чемпіонату UAE4 Series
Український пілот Олександр Бондарев провів кваліфікаційні заїзди вирішального етапу чемпіонату UAE4 Series, що проходить на автодромі Лусаїл у Катарі.
У двох сесіях українець показав другий та четвертий результати відповідно. У першій кваліфікації Бондарев продемонстрував високу швидкість, здобувши 2-й результат з відставанням у 176 мілісекунд від першого місця Консані.
Топ-4 першої кваліфікації:
- Енді Консані — 1:55.393
- Олександр Бондарев — 1:55.569 (+0.176)
- Альп Аксой — 1:55.819 (+0.426)
- Кіану Аль Азхарі — 1:55.919 (+0.526)
Друга кваліфікація завершилася для українця 4-м місцем. Бондарев проїхав своє найкраще коло за 1:55.301, програвши володарю поул-позиції Енді Консані 0.380 секунди. Варто зазначити, що від третього місця українця відділили лише 0.002 секунди.
Топ-4 другої кваліфікації:
- Енді Консані — 1:54.921
- Давід Косма-Крістофор — 1:55.129 (+0.208)
- Крістіан Костоя Санабрія — 1:55.299 (+0.378)
- Олександр Бондарев — 1:55.301 (+0.380)
Нагадаємо, що вирішальний етап у Катарі проходить з 11 по 13 лютого.
В активі українця вже чотири перемоги в поточному сезоні: раніше він вигравав першу гонку першого етапу, а також першу та третю гонки другого етапу, потім здобув перемогу у третій гонці третього етапу.
UAE4 Series є несертифікованою FIA серією, яка стала наступницею чемпіонату Близького Сходу Формули-4.
Раніше український гонщик став найшвидшим на тестах Формули-4 по завершенню минулого сезону.