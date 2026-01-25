Бондарев фінішував 12-м у другій гонці етапу UAE4 в Абу-Дабі

Український пілот Олександо Бондарев фінішував 12-м в другій гонці другого етапу чемпіонату UAE4 в Абу-Дабі.

У цьому заїзді застосовувалась реверсівна решітка, а тому гонщик стартував з 12 позиції. Майже одразу від початку гонки сталась аварія, після чого на треку з'явилась машина безпеки.

Траса залишалась слизькою, через що болід крутило, а пілоти завершували змагання під червоними прапорами.

Третя гонка етапу відбудеться сьогодні, 25 січня о 12:00 за київським часом. Олександр Бондарев стартуватиме з першого місця, оскільки напередодні взяв поул в кваліфікації.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Олександр Бондарев представляє індійську команду Mumbai Falcons, яка зусиллями українця знаходиться другою в командному заліку.

За підсумками першого етапу чемпіонату українець є лідером особистого заліку пілотів. Напередодні Бондарев виграв першу гонку другого етапу в Абу-Дабі.