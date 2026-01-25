Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Бондарев фінішував 12-м у другій гонці етапу UAE4 в Абу-Дабі

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 10:39
Бондарев фінішував 12-м у другій гонці етапу UAE4 в Абу-Дабі
Prema

Український пілот Олександо Бондарев фінішував 12-м в другій гонці другого етапу чемпіонату UAE4 в Абу-Дабі.

У цьому заїзді застосовувалась реверсівна решітка, а тому гонщик стартував з 12 позиції. Майже одразу від початку гонки сталась аварія, після чого на треку з'явилась машина безпеки.

Траса залишалась слизькою, через що болід крутило, а пілоти завершували змагання під червоними прапорами.

Третя гонка етапу відбудеться сьогодні, 25 січня о 12:00 за київським часом. Олександр Бондарев стартуватиме з першого місця, оскільки напередодні взяв поул в кваліфікації.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Олександр Бондарев представляє індійську команду Mumbai Falcons, яка зусиллями українця знаходиться другою в командному заліку.

За підсумками першого етапу чемпіонату українець є лідером особистого заліку пілотів. Напередодні Бондарев виграв першу гонку другого етапу в Абу-Дабі.

Олександр Бондарев Prema Racing

Олександр Бондарев

Бондарев знову взяв поул: результати кваліфікацій другого етапу UAE4
Бондарев лідирує у загальному заліку UAE4 після першого етапу
Бондарев посів друге місце в третій гонці етапу Формули-4 в Абу-Дабі
Бондарев фінішував шостим у другій гонці етапу Формули-4 в Абу-Дабі
Бондарев з перемоги розпочав новий сезон у Формулі-4

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік