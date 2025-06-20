Бондарев став другим у першій кваліфікації Формули-4 в Монці

Сьогодні, 20 червня, відбулась кваліфікація третього етапу італійської Формули-4 сезону-2025.

16-річний український гонщик Олександр Бондарев за підсумками першої кваліфікації посів друге місце, програвши переможцю Себастьяну Велдону 0,027 секунди.

У другій кваліфікації українець показав 13-й результат. У його команді зазначили, що у Бондарева були технічні проблеми з болідом, тож він показав максимум, щоб показати результат.

Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій гонщики дізнаються свої позиції в першому та третьому заїзді, а друга гонка визначатиметься за підсумками результатів першої.

Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.

Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.