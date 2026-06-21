Бондарев здобув перший бал на третьому етапі Формули-4 після штрафу напарника

Український автогонщик Олександр Бондарев піднявся на підсумкове 15-те місце у другій гонці етапу Формули-4 в Монці та заробив перший заліковий бал.

Стюарди винесли вердикт щодо заїзду груп А-В і додали пʼять штрафних секунд до часу напарника українця та пілота Преми Кінгслі Женя. Через це китайський гонщик опустився з 14-ї на 21-у сходинку.

Результати другої гонки:

Кілліон Ноа Давид Косма-Крістофор Альп Аксой

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15. Олександр Бондарев

Зазначимо, що Олександр фінішував на 16-му місці через те, що його занесло в гравій і він втратив 13 позицій за два кола до фінішу.

Участь Бондарева у фіналі третього етапу визначиться після заїзду груп А та С, який відбудеться 21 червня о 10:20 за київським часом.

Нагадаємо, що українець першу гонку завершив достроково, в'їхавши в графік на останньому колі, щоб уникнути зіткнення з французом Енді Консані.