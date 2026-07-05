Бондарев прорвався на 7 місце в другій гонці першого етапу E4 Championship

Український гонщик Олександр Бондарев посів сьоме місце в другій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.

Стартувавши з 11-ї позиції, українець уже на першому колі зміг відіграти одну сходинку в дуже щільному пелотоні, а згодом піднявся на 8-ме місце. Попри тимчасову втрату позиції в боротьбі з Консані, Бондарев продовжив атакувати і ближче до кінця заїзду прорвався на 7-ме місце.

У підсумку українець фінішував на 7-й позиції, відігравши за гонку чотири місця порівняно зі стартом. Переможцем заїзду став британець Кензо Крейґі з французької команди R-Ace GP.

Підсумковий залік пілотів другої гонки першого етапу E4 Championship

Зазначимо, що серія E4 Championship відбувається паралельно Італійській Формулі-4. У першому вікенді E4 беруть участь 36 пілотів.

Усі гонщики мають проїхати в обох кваліфікаційних серіях. Результат в Q1 визначить стартове місце на першій гонці, в Q2 – на другій. Для стартової решітки третьої гонки збираються другі найшвишді кола пілотів в обох кваліфікаційних сесіях.

Тож Бондарев стартуватиме сьомим у третьому заїзді, який запланований на 5 липня на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першій гонці етапу E4 Championship у Валлелунзі Бондарев посів п'яте місце.

Водночас Олександр Бондарев став найкращим пілотом серед новачків чемпіонату E4 у 2025 році.