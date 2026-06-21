Бондарев розпочав фінальну гонку третього етапу Формули-4 на 30-й позиції

Український автогонщик Олександр Бондарев розпочав фінальний етап Формули-4 в Монці з тридцятої стартової позиції.

У Формулі-4 пілоти поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийдуть найкращих 36 пілотів з групових гонок.

Так 21 червня о 15:00 за київським часом Бондарев вийшов на старт у фінальній гонці 30-м.

Трансляції чемпіонатів Ф-4 за участі українця будуть доступні на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Нагадаємо, що українець першу гонку завершив достроково, в'їхавши в гравій на останньому колі, щоб уникнути зіткнення з французом Енді Консані.

У другій гонці він фінішував 16-м, але через штраф напарника по команді Кінгслі Женя він піднявся на одну позицію й отримав перший заліковий бал на третьому етапі Формули-4 в Монці.