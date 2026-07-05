Бондарев фінішував п'ятим у стартовій гонці першого етапу E4 Championship

Український гонщик Олександр Бондарев посів п'яте місце в першій гонці першого етапу E4 Championship у Валлелунзі.

Після гарного старту з восьмим Бондарев відіграв три позиції й зміг закріпитися на п'ятому місці до кінця гонки. Перемогу здобув фінський пілот Лука Саммалісто з німецької команди Us Racing.

Зазначимо, що серія E4 Championship відбувається паралельно Італійській Формулі-4. У першому вікенді E4 беруть участь 36 пілотів.

Усі гонщики мають проїхати в обох кваліфікаційних серіях. Результат в Q1 визначить стартове місце на першій гонці, в Q2 – на другій. Для стартової решітки третьої гонки збираються другі найшвишді кола пілотів в обох кваліфікаційних сесіях.

Так Бондарев стартуватиме одинадцятим у другому заїзді та сьомим – у третьому.

Гонка 2 запланована 5 липня на 10:50, а о 18:00 має відбутися гонка 3.

Нагадаємо, що минулого року Олександр Бондарев став найкращим новачком чемпіонату E4.

Також автогонщик команди Us Racing Олександр Савінков посів третє місце у заключній гонці третього етапу італійської Формули-4 у Монці. Олександр Бондарев став одним із трьох гонщиків, які не змогли дістатися фінішу.