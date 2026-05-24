Бондарев розпочне фінальну гонку другого етапу Формули-4 з 17-ї позиції

Український автогонщик Олександр Бондарев розпочне фінальний етап Формули-4 у Валлелунзі з сімнадцятої стартової позиції.

У Формулі-4 пілоти поділені на підгрупи, що виступатимуть у трьох гонках – гонка 1: групи B та C, гонка 2: групи A та B, гонка 3: групи A та C. У фінальний заїзд вийшли найкращих 36 пілоти з групових гонок.

Тож 10 травня о 16:45 за київським часом Бондарев вийде на старт у фінальній гонці з сімнадцятої позиції.

Трансляції чемпіонатів Ф-4 за участі українця будуть доступні на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Нагадаємо, що Бондарев відіграв сім позицій у першій та одинадцять – у третій гонці другого етапу Формули-4, завершивши на 11-му та 9-му місцяз відповідно.