Бондарев достроково закінчив фінальну гонку через інцидент з представником Киргизстану

Український автогонщик Олександр Бондарев достроково зійшов у фінальному етапі Формули-4 у Валлелунзі.

17-річний киянин розпочинав заїзд із сімнадцятої позиції. Уже на першому колі стався інцидент з інцидент з представником Киргизстану Артемом Сєвєрюхіним, після якого обидва гонщики вибули з гонки.

Бондарев став одним із шости вибувших пілотів і не зміг заробити у фінальному заїзді жодного очка. Тому наразі посідає дев'яту позицію в особистому заліку з 72 очками.

Зауважимо, що італійська Формула-4 є однією з найпрестижніших молодіжних серій. Нещодавно тут тріумфували гонщики Формули-1 Андреа Кімі Антонеллі та Олівер Берман.

Нагадаємо, що Бондарев відіграв сім позицій у першій та одинадцять – у третій гонці другого етапу Формули-4, завершивши на 11-му та 9-му місцяз відповідно.

У фінальні гонці першого етапу Формули-4 Олександр посів дев'яте місце.