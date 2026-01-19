Українська правда
Бондарев лідирує у загальному заліку UAE4 після першого етапу

Станіслав Лисак — 19 січня 2026, 09:11
Український гонщик Олександр Бондарев очолив загальний залік серії UAE4-2026.

16-річний киянин виграв першу гонку на трасі Яс-Марина в ОАЕ, а пізніше фінішував шостим та другим.

Наразі українець лідирує у заліку чемпіонаті, маючи 51 очко в запасі. Француз Енді Консані відстає на два залікових пункти.

Уже цього тижня, з 23 по 25 січня, Яс-Марина прийматиме й другий етап UAE4. Також гонки проводитимуться на автодромі Дубай та трасі Лусаїл у Катарі.

Нагадаємо, що UAE4 є несертифікованою FIA серією перегонів, яка стала наступницею чемпіонату Середнього Сходу Формули-4.

Олександр Бондарев представляє індійську команду Mumbai Falcons, яка зусиллями українця знаходиться другою в командному заліку.

