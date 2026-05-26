Повернемось сильнішими: Бондарев оцінив виступ на другому етапі Формули-4

Український автогонщик Олександр Бондарев підбив підсумки другого етапу Італійської Формули-4 у Валлелунзі, розповівши про технічні проблеми з болідом та зіткнення на трасі.

Його слова передає DeTalks.

Під час гоночного вікенду українець потрапив в аварію за участю представника Киргизстану Артема Сєвєрюхіна, через що достроково завершив гонку. Бондарев не став вдаватися в деталі цього епізоду, лаконічно назвавши його "гоночним інцидентом, який трапляється на перегонах".

Значно більше на результати пілота вплинули технічні негаразди. За словами Олександра, команда тривалий час шукала причину нестачі швидкості і змогла виявити та усунути проблему в двигуні лише безпосередньо перед заключною гонкою етапу.

"Наразі в моторі оновили частину, що спричиняла проблему на треку. Ми плануємо тест у Монці, щоб перевірити готовність двигуна, і повернемось сильнішими на наступному етапі", – розповів гонщик.

Наступний етап італійської Формули-4 за участю українця відбудеться з 19 по 21 червня на легендарному автодромі в Монці.

Нагадаємо, що Бондарев розповів про технічні проблеми з болідом під час невдалої кваліфікації на другий етап італійської Формули-4.