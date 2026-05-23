Бондарев відіграв сім позицій у першій гонці етапу Формули-4

Український гонщик Олександр Бондарев посів 11-те місце в першій гонці (категорія B-C) другого етапу Формули-4 на трасі автодрома Валлелунга.

Бондарев стартував з 18-го місця. По ходу гонки українець перебував у топ-10. Проте наприкінці заїзду Олександр втратив одну позицію та в підсумку фінішував 11-м.

Завдяки цьому результату Бондарев набрав 8 балів та наразі посідає сьому позицію в чемпіонаті з 62 очками.

Нагадаємо, що в італійській Формулі-4 пілоти поділені на підгрупи, які виступатимуть у трьох гонках: перша – групи B та C, друга – групи A та B, третя – групи A та C. До фінального заїзду вийдуть 36 найкращих пілотів групових гонок.

Друга гонка етапу відбудеться 23 травня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. У неділю, 24 травня, запланована третя гонка, яка стартує о 10:00 за київським часом. Фінальний заїзд розпочнеться о 16:45.

Нагадаємо, що Бондарев посів дев'яте місце у фінальній гонці першого етапу Формули-4 в Мізано.