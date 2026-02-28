Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Формула-1 та FIA слідкують за ситуацією на Близькому Сході

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 16:12
Формула-1 та FIA слідкують за ситуацією на Близькому Сході
Формула-1

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) і керівництво Формули-1 уважно стежать за ситуацією в Ірані, яка може вплинути на проведення Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії.

Про це йдеться в заяві F1.

"Наші наступні три гонки – в Австралії, Китаї та Японії, не на Близькому Сході. До цих етапів ще кілька тижнів. Ми, як завжди, уважно стежимо за подібними ситуаціями і тісно співпрацюємо з відповідними органами", – йдеться в повідомленні.

Також були скасовані тести Pirelli в Бахрейні. Мерседес та Макларен планували протестувати шини на трасі Bahrain International Circuit.

Читайте також :
оновлено Формула-1 оприлюднила календар гонок на сезон 2026 року

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан.

Формула 1

Формула 1

Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри у Формулі-1
Pirelli оголосила про відхід Маріо Ізоли та призначення нового керівника
Команда Ферстаппена та Мерседес вийшли на новий рівень співпраці
Зірковий актор, який знімався у фільмі "F1 Movie", став амбасадором Формули 1
Інновації Феррарі, нічний кошмар Алонсо та Ньюї: найголовніше з передсезонних тестів Формули-1

Останні новини