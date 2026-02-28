Формула-1 та FIA слідкують за ситуацією на Близькому Сході

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) і керівництво Формули-1 уважно стежать за ситуацією в Ірані, яка може вплинути на проведення Гран-прі Бахрейну і Саудівської Аравії.

Про це йдеться в заяві F1.

"Наші наступні три гонки – в Австралії, Китаї та Японії, не на Близькому Сході. До цих етапів ще кілька тижнів. Ми, як завжди, уважно стежимо за подібними ситуаціями і тісно співпрацюємо з відповідними органами", – йдеться в повідомленні.

Також були скасовані тести Pirelli в Бахрейні. Мерседес та Макларен планували протестувати шини на трасі Bahrain International Circuit.

Нагадаємо, що вранці 28 лютого Ізраїль за підтримки США завдав превентивних ударів по військових об'єктах Ірану. У відповідь Іран атакував американські бази на території ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль скасував усі спортивні заходи в країні, оголосивши надзвичайний стан.