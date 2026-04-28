"Макарена" від Феррарі і Ред Булл та багато змін у регламенті: що принесла весняна перерва Формулі-1

Поки Формула-1 робила вимушену паузу через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії, за лаштунками "королеви автоспорту" кипіла неймовірна робота.

FIA (Міжнародна автомобільна федерація) вносила корективи в існуючий регламент, команди покращували свої машини, а в падоку відбувались кадрові перестановки – і на додачу з'явилась новина, яка порадувала багатьох фанатів австоспорту по всьому світу: Ф-1 повертається до Туреччини.

Чемпіон зібрав для вас всі найцікавіші зміни, що сталися під час цієї "весняної перерви".

Зміна календаря 2027

Розпочнемо з найсвіжішої та найрезонанснішої новини – Гран-прі Туреччини повертається до календаря Формули-1. І ця новина радує вболівальників не лише тому, що в Стамбулі ми бачили видовищні перегони та шокуючі результати, у першу чергу важливим аспектом повернення "Істанбул Парка" є факт того, що календар поповнив постійний автодром, а не чергова вулична траса і це дає надію на повернення й інших багатьма улюблених треків.

Щоправда з цього випливає і мінус повернення етапу в Туреччині та ще один новачок наступного сезону португальський Портіман замінять інші постійні треки, а саме Барселону і Зандворт, а отже міських трас менше не стане, а от більше цілком ймовірно треба очікувати, враховуючи, що Таїланд прагне привезти "королеву автоспорту" на вулиці Бангкоку вже у 2028 році.

У підсумку вже з 2027 року до нас повернеться одне з найцікавіших Гран-прі останніх років, адже саме гонка у 2020 додала спекуляцій щодо повернення Туреччини до Формули-1, однак напротивагу втрачаємо інші історичні етапи, за якими будемо сумувати протягом наступних років.

Оновлення регламенту

Від найрезонансніших новин перейдемо до найголовніших. FIA, як і обіцяла провела зустріч з гонщиками, після якої й були оголошені зміни нового регламенту. Важливо наголосити, що правила не змінили докорінно, просто до деяких проблемних частин були внесені зміни, що мають покращити, як видовищність, так і безпеку перегонів.

Зміни у кваліфікації

Великою проблемою кваліфікації стало те, що сенс цього заїзду майже втратився на тлі нового регламенту, який обмежує швидкість пілотів у деяких ділянках і потребує накопичення енергії, в той час, як суботня квала завжди була перевіркою на найшвидшого на одному колі, той хто може витиснути максимум і ризикнути найбільше.

Щоб виправити цю проблему FIA внесла свою корективи, зменшивши максимально дозволений обсяг заряджання батареї з 8 МДж до 7МДж.

Що це означає? Якщо простими словами – пілотам доведеться менше заряджати батарею під час кола, а отже буде більше можливостей ризикувати заради кожної зайвої тисячної.

Звичайно це вплине на швидкість на колі, тобто боліди можуть стати на кілька секунд повільнішими, однак усі будуть в однакових умовах і можливо знову ключову роль у кваліфікаціях відіграватиме не здатність боліда заряджати батарею протягом кола, а майстерність пілота ідеально проходити кожен поворот на трасі.

Зміни в заряджанні батареї

Ще однією проблему і великою скаргою, як пілотів, так і вболівальників була нова система рекуперації енергії в боліді, а саме суперкліп (система збору енергії). Раніше було чимало проблем з тим, що боліди автоматично сповільнювались, щоб зібрати потрібну енергію і FIA знайшла вихід і для цієї проблеми, або думає, що знайшла.

На Гран-прі Маямі пікова потужність суперкліпу збільшилась до 350 кВт (раніше було 250 кВт), що має скоротити час для підзарядки енергії та зменшити з пілотів зайву роботу по збиранню тієї самої енергії на колі.

Окрім того, що це допоможе під час гонок більше витискати енергії, також це може вплинути і на кваліфікацію, де гонщики замість пізнього гальмування могли знімати ногу з педалі газу та рухатися за інерцією, щоб заряджати батарею.

Міжнародна автомобільна федерація збільшила й кількість етапів, де будуть нижчі обмеження енергії – з 8 до 12.

Що це означає? FIA зможе встановлювати обмеження на підзарядку навіть нижче 7 Мдж на 12 гонках замість 8, щоб регулювати Гран-прі, де суперкліпінг у кваліфікації матиме більше впливу, ніж це потрібно.

Зміни в режимі "Boost"

FIA взяла до уваги інцидент на Гран-прі Японії та аварію Олівера Бермана, що відбулась через надмірний набір швидкості позаду суперника.

Раніше режим "Boost" дозволяв пілотам при натисканні однієї кнопки отримати доступ до повною потужності двигуна, тепер же додаткова потужність буде обмежуватись 150 кВт. Це все що означатиме різку прибваку приблизно 200 к.с., однак обмежить перепади швидкості, подібна до тієї, що сталась у Японії.

Зміни потужності двигуна

Потужність мотору на прямих і в ключових зонах прискорення залишиться на показнику в 350 кВт, а ось в інших частинах кола буде обмежена до 250 кВт.

Ці зміни були внесені для того, щоб у повільніших секціях траси було менше випадків значних різниць у швидкості, водночас максимальна потужність двигуна збережеться, щоб кількість обгоні і боротьби, яка значно зросла в новому сезоні, не зникла.

Зміни стартів

Однією з найбільших побоювань перед сезоном, що справдились, стали небезпечні старти. Причиною цьому стала нездатність деяких команд адаптувати двигуни до старту, а саме можливість швидкого розгону з місця при низьких обертах. Раніше електрична частина двигуна не активовувалась до того, як машина набере 50 км/год, що спричиняло чимало небезпечних ситуацій на стартовій решітці.

Тепер же FIA розробила нову систему, яка ідентифікуватиме проблеми на боліді і надаватиме мінімальний рівень прискорення, щоб убезпечити пілотів на старті від можливих зіткнень.

Також для безпеки пілотів ця система буде відображатися блимаючими вогнями позаду, щоб суперники могли розуміти про проблеми боліда, що знаходиться попереду.

Зміни у дощових гонках

Ну і наостанок, гонщики у розмові з керівниками FIA домоглись поліпшення безпеки та комфорту під час дощових заїздів. Тепер проміжна гума нагріватиметься трохи більше перед встановленням, на мокрій трасі максимальна електрична потужність буде зменшена, а задні ліхтарі матимуть чіткіший та послідовніший візуальний сигнал.

Не варто було очікувати, що Формула-1, яку ми бачили в 2026 році зміниться докорінно. FIA пішла на зустріч гонщикам та керівникам команд, адаптувавши чинні правила для покращення безпекових норм та комфорту пілотів.

Чи вплинуть оновленні правила на покращення видовищності чи навпаки вб'ють ту неймовірну кількість обгонів, що ми бачили на перших етапах – дізнаємось вже цими вихідними в Маямі.

Покращення болідів

Працювали не покладавши рук й механіки та інженери, що намагались покращити боліди та вивести свої команди вперед у боротьбі з конкурентами.

Про всі оновлення та найменші деталі ми дізнаємось уже на початку перших практик, а також зрозуміємо чи вдало нові елементи та рішення найсвітліших розумів автоспорту спрацювали. Але повз ЗМІ все одно не пройшло чимало важливих аспектів щодо покращень, які команди привезуть у Маямі.

За інформацією західних видань Феррарі, до прикладу, змінила майже половину машини порівняно з Японією. Скудерія напередодні використала знімальний день на Монці для тестування оновленого крила "Маракена" (270-градусна поворотна концепція активного заднього антикрила) та вивчала управління енергією напередодні нових регламентних змін у Маямі.

Саме макарена має стати найбільшим технологічним проривом під час етапу в США, щонайменше візуально. Тим паче Феррарі хоч і перші, хто його показав (ще на тестах у Бахрейні), одна інші команди швидко зорієнтувались і почали розробляти свою версію видовищного заднього антикрила.

Ще одним таким колективом став Ред Булл, який окрім рухомого крила має також знизити вагу боліда, що також дасть "бикам" покращення швидкості на трасі.

Макларен, який дуже здивував у Японії, схоже таки знайшов підхід до двигуна Мерседес, а отже в Маямі ми можемо побачити нову команду, що боротиметься за перемоги.

Ті ж самі Мерседес, були доволі скромними у своїх заявах і схоже, що "срібні стріли" задоволені своїм болідом на сьогодні та покращують ті системи, які в них є. Єдиним мінусом німецького колективу були повільні старти, що змушували Джорджа Расселла та Андреа Кімі Антонеллі чимало боротися з пілотами Феррарі на старті гонок. Якщо цю проблему Мерседес виправить, то в Маямі Скудерії буде дуже важко розраховувати на перемогу.

Середняки та аутсайдери також витратили місяць на розвиток своїх болідів, так Вільямс намагаються знизити вагу, що була великою проблемою на початку сезону, Астон Мартін спробують оптимізувати двигун Хонди до шасі, що створив Едріан Ньюї, а Хаас та Каділак мають порадувати американських вболівальників не лише своєю присутністю в пелотоні, а й результатами.ю

Пертурбації всередині колективів

Ну і куди ж без закулісних інтриг і політичних ігор. Найгучнішою новиною весняної перерви став перехід багаторічного інженера Макса Ферстаппена та одного з провідних розумів Ред Булл Джанп'єро Ламбьязе до Макларен. Напередодні ми розповідали про шлях англійського інженера італійського походження, а також намагались проаналізувати, на що вплине його перехід до "папаї".

Однак трансфер Ламбьязе, що відбудеться лише у 2028 потягнув за собою й шлейф інших чуток, як от можливий перехід Андреа Стелли з посади керівника Макларен на аналогічне місце в Феррарі. І хоч британська команда спростувала ці чутки, однак ймовірність такого переходу точно не дорівнює нулю.

Ну і велика перестановка на командних містках відбулась ще напередоні Гран-прі Японії, коли Джонатан Вітлі, керівник Ауді, вирішив покинути німецьку команду і перейти до Астон Мартін. На його місце вже протягом весняної перерви офіційно призначили Матіо Бінотто, який був одним з керівників проєкту ще з 2024 року.

І знову перерва…

Якби ми не хотіли насолоджуватися Формулою-1 після затяжної перерви, однак між Гран-прі Маямі та майбутнім етапом у Канаді на нас очікує ще 3 тижні без "королеви автоспорту" протягом яких напевно знову будуть внесені якісь зміни до регламенту, команди знову привезуть чимало оновлень, а закулісні розбірки у паддоку точно нікуди не зникнуть.