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Перес: Цей сезон просто жахливий для мене

Андрій Яросименко — 25 жовтня, 14:10
Перес: Цей сезон просто жахливий для мене
Серхіо Перес
Getty images

Пілот команди Ред Булл Серхіо Перес вважає свій сезон-2024 у Формулі-1 жахливим.

Його слова передає Sky sports.

"Я знаю, що у мене був жахливий сезон, дуже складний. Почалося все дуже добре, але було дуже, дуже важко. Якщо я отримаю сильний результат на цих вихідних, це, безумовно, може значно змінити мій сезон з погляду особистих настроїв. Тож я справді готовий", – сказав Перес.

Зазначимо, що за 5 етапів до завершення сезону Формули-1 Перес має 14 гонок без подіумів. Востаннє він був у трійці найкращих на Гран-прі Китаю, де фінішував третім після Ферстаппена та Норріса.

Влітку поточного року з'являлося багато чуток про відхід мексиканця з Ред Булл. На його місце можуть поставити Юкі Цуноду або Ліама Лоусона з РБ.

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