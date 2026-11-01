Гамільтон виборов поул на Гран-прі Мексики, випередивши Расселла на 0,009 секунди

Льюїс Гамільтон із Феррарі став найшвидшим у кваліфікації Гран-прі Мексики.

Для британця це перший поул у складі "червоних" та 105-й у кар'єрі у Формулі-1.

У фінальній спробі Гемілтон показав час 1:16.514. Джордж Расселл на Мерседес поступився лише 0,009 секунди, а третім став напарник Гемілтона Шарль Леклер – відставання монегаска становило 0,119 секунди.

Найгучнішою несподіванкою кваліфікації стало вибуття Оскара Піастрі: пілот Макларен не пройшов до Q3 і посів 13-те місце.

Гран-прі Мексики-2026

Кваліфікація

1. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 1.16,514

2. Джордж Рассел (Мерседес) – +0,009

3. Шарль Леклер (Феррарі) – +0,119

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0,178

5. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – +0,193

6. Ландо Норріс (Макларен) – +0,310

7. Ісак Аджар (Ред Булл) – +0,386

8. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – +0,515

9. Арвід Лінблад (Рейсінг Буллз) – +0,603

10. П'єр Гаслі (Альпін) – +0,639

Вибули після другого сегмента:

11. Ніко Гюлькенберг (Ауді)

12. Франко Колапінто (Альпін)

13. Оскар Піастрі (Макларен)

14. Габріель Бортолетто (Ауді)

15. Олівер Берман (Хаас)

16. Карлос Сайнс (Вільямс)

Вибули після першого сегмента:

17. Александр Албон (Вільямс)

18. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

19. Рйо Хіракава (Хаас)

20. Ланс Стролл (Астон Мартін)

21. Серхіо Перес (Каділлак)

22. Вальттері Боттас (Каділлак)

Напередодні повідомлялося, що Ферстаппен та Лоусон втратять по одній позиції на Гран-прі Мексики. Нагадаємо, основна гонка відбудеться 1 листопада, початок о 22:00 за київським часом.