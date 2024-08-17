Цунода може замінити Переса в Ред Булл

Японський пілот Формули-1 Юкі Цунода може замінити Серхіо Переса в Ред Булл.

Про це повідомляє Motorsport з посиланням на генерального директора РБ Пітера Баєра.

За інформацією джерела, Юкі має великі шанси перейти в Ред Булл, якщо продовжить показувати непогані результати на десятьох наступних Гран-прі. Але це також залежить від виступів Серхіо Переса, який останнім часом почав викликати сумніви щодо надійності своїх позицій у команді.

Зазначимо, після Гран-прі Бельгії, в особистому заліку пілотів Цунода посідає 12 сходинку — в його активі 12 очок, а Серхіо зайняв 7 місце списку маючи 131 очко.

Нагадаємо, раніше Жак Вільнев заявив що на заміну Пересу чудово підійшов би пілот Феррарі Карлос Сайнс, але той вже підписав контракт із Вільямс. Сам мексиканець відмовився відповідати на питання про своє майбутнє, а керівник Ред Булл Крістіан Хорнер заявив, що Серхіо продовжить виступати за команду.