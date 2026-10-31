Ауді отримали штраф від ФІА за підсумками практик Гран-прі Мексики

Команда Формули-1 Ауді отримала два штрафи за підсумками практик у Мексиці.

Про це повідомила пресслужба ФІА.

Так, 7500 євро німці мають сплатити за небезпечний виїзд із боксів і ще 5000 за закриття боліда від шпіонів.

New document: Doc 30 - Summons - Audi - Car 5 Covering of components Published on 31.10.26 02:07 CET #F1 #Formula1 #FIA #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/aDjRzhomJL — FIA F1 Documents Bot (@fiadocsbot) October 31, 2026

Зауважимо, що це не перші покарання для Ауді у жовтні – раніше команду оштрафували на 30 000 євро за небезпечний випуск боліда Хюлькенберга під час Гран-прі Бахрейну.

Напередодні гонок на Автодромі імені братів Родрігес Ауді посідають восьме місце у Кубку конструкторів із 23 очками в активі. Їхні пілоті Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето розмістились на 14 та 15 позиціях особистого заліку відповідно.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

Раніше повідомлялось, що Макс Ферстаппен отримав покарання в одну стартову позицію.