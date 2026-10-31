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Ауді отримали штраф від ФІА за підсумками практик Гран-прі Мексики

Володимир Максименко — 31 жовтня 2026, 13:55
Ауді отримали штраф від ФІА за підсумками практик Гран-прі Мексики
Ауді
https://www.motorsport.com/

Команда Формули-1 Ауді отримала два штрафи за підсумками практик у Мексиці.

Про це повідомила пресслужба ФІА.

Так, 7500 євро німці мають сплатити за небезпечний виїзд із боксів і ще 5000 за закриття боліда від шпіонів.

Зауважимо, що це не перші покарання для Ауді у жовтні – раніше команду оштрафували на 30 000 євро за небезпечний випуск боліда Хюлькенберга під час Гран-прі Бахрейну.

Напередодні гонок на Автодромі імені братів Родрігес Ауді посідають восьме місце у Кубку конструкторів із 23 очками в активі. Їхні пілоті Ніко Хюлькенберг та Габріель Бортолето розмістились на 14 та 15 позиціях особистого заліку відповідно.

Гран-прі Мексики розпочнеться 31 жовтня кваліфікацією о 23:00 за київським часом, а гонку заплановано на 1 листопада о 22:00.

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Раніше повідомлялось, що Макс Ферстаппен отримав покарання в одну стартову позицію.

Гран-прі Мексики Формула 1 Ауді

Ауді

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