Сподіваюсь, у нього все вдасться, – Перес підтримав Цуноду напередодні Гран-прі Японії

Колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес висловився про заміну Ліама Лоусона на Юкі Цуноду та підтримав японця напередодні його домашнього Гран-прі.

Слова автогонщика наводить пресслужба Формули-1.

"Я хочу побажати команді усього найкращого напередодні Гран-прі. Вуді, мій великий друг, займається підготовкою Цуноди. Сподіваюсь, у них все вдасться.

Юкі має талант, швидкість та правильний настрій. Він зможе впоратись із тиском", – сказав Перес.

Нагадаємо, завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого напередодні вже встигли замінити на Юкі Цуноду.

Гран-прі Японії розпочнеться у п'ятницю, 4 квітня. О 05:30 за київським часом запланована перша практика.

Раніше повідомлялось, що Перес розпочав переговори із зацікавленими командами щодо свого повернення у Формулу-1.