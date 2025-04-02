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Сподіваюсь, у нього все вдасться, – Перес підтримав Цуноду напередодні Гран-прі Японії

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 14:43
Сподіваюсь, у нього все вдасться, – Перес підтримав Цуноду напередодні Гран-прі Японії
Серхіо Перес та Юкі Цунода
Формула-1

Колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес висловився про заміну Ліама Лоусона на Юкі Цуноду та підтримав японця напередодні його домашнього Гран-прі.

Слова автогонщика наводить пресслужба Формули-1.

"Я хочу побажати команді усього найкращого напередодні Гран-прі. Вуді, мій великий друг, займається підготовкою Цуноди. Сподіваюсь, у них все вдасться.

Юкі має талант, швидкість та правильний настрій. Він зможе впоратись із тиском", – сказав Перес.

Нагадаємо, завершення минулого сезону Ред Булл домовився з Пересом про дострокове припинення співпраці. Його роль у команді дісталася Ліаму Лоусону, якого напередодні вже встигли замінити на Юкі Цуноду.

Гран-прі Японії розпочнеться у п'ятницю, 4 квітня. О 05:30 за київським часом запланована перша практика.

Раніше повідомлялось, що Перес розпочав переговори із зацікавленими командами щодо свого повернення у Формулу-1.

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