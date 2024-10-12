Перес вірить, що гонщик з українським корінням отримає місце у команді Формули-1

Гонщик команди Формули-1 Ред Булл Серхіо Перес похвалив аргентинського пілота Вільямс Франко Колапінто.

Його слова цитує Racingnews365.

"Здорово бачити такі виступи від нього. Я дуже сподіваюся, що Франко зможе отримати це місце в Ауді. Для нього було б прикро не отримати місце у Ф-1 після того, які виступи він продемонстрував", – сказав мексиканський автогонщик.

Варто нагадати, що у Колапітно є українське коріння. 21-річний Франко сам це підтвердив.

Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.

На Гран-прі Італії 21-річний гонщик фінішував 12, на Гран-прі Баку 8, а на Гран-прі Сінгапуру – 11. В особистому заліку пілотів він посідає 19 місце.