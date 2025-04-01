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Ред Булл презентував оновлену ліврею напередодні Гран-прі Японії

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 09:32
Ред Булл презентував оновлену ліврею напередодні Гран-прі Японії
Макс Ферстаппен
Getty Images

Команда Формули-1 Ред Булл презентувала оновлений болід, зовнішній вигляд якого змінили напередодні Гран-прі Японії.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Австрійці виконали машину у білих кольорах з елементами червоного як данину поваги Японії.

Окрім того, змін також зазнали й комбінезони та шоломи пілотів. Вони набули таких самих кольорів, як і ліврея. Зазначимо, що японський виробник Хонда є постачальником двигунів для Ред Буллу.

Цікаво, що останні три заїзди в Японії вигравав 4-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який виступає за австрійську команду Ред Булл.

Гран-прі Японії розпочнеться у п'ятницю, 4 квітня. О 05:30 за київським часом запланована перша практика.

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Нагадаємо, що саме на цьому етапі в складі Ред Булл дебютує японський гонщик Юкі Цунода, який замінив новозеландця Ліама Лоусона.

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