Домінація Мерседес та боротьба Антонеллі з Расселлом: прев'ю Гран-прі Барселони-Каталуньї

Уже цими вихідними відбудеться другий поспіль та сьомий загалом етап Формули-1 сезону-2026 – Гран-прі Барселони-Каталуньї.

З 12 по 14 червня на трасі "Каталунья", що знаходиться поблизу сонячної Барселони визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні дев'ятого етапу "королеви автоспорту".

Історична довідка

І хоча Гран-прі Барселони формально дебютує в Ф-1, гонки в Іспанії мають одну з найдовших історій у світі автоспорту. Уперше перегони на Піренейському півострові були проведені ще в далекому 1913 році на дорожній трасі неподалік Мадрида

У другому в історії чемпіонаті Формули-1 у 1951-му Гран-прі Іспанії опинилося в календарі і виграв його ніхто інший, як легендарний Хуан-Мануель Фанхіо на своїй Альфа Ромео.

Далі з невеликими перервами на сезон 1952-1953, 1955-1966, а також 1982-1985 етап Гран-прі Іспанії завжди знаходив місце в розкладі гонок Ф-1. Навіть COVID-19, через який скасовувалося чимало етапів не завадив провести заїзд поблизу Барселони.

З цього року Іспанія прийматиме два етапи "королеви автоспорту". Окрім традиційного Гран-прі у Барселоні до календаря додасться ще гонка на міській трасі в Мадриді, що й матиме найменування легендарного етапу Іспанії.

Хоча це не перший випадок, коли найбільша країна Піренейського півострова приймає два етапи Ф-1 в один рік. У період з 2008 по 2012 траса у Валенсії використовувалася для проведення Гран-прі Європи.

Рекорди етапу в Іспанії

Наразі можна констатувати, що усі рекорди в Іспанії належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії, колишній Міхаель Шумахер, та нинішній Льюїс Гамільтон здобули найбільшу кількість перемог на цьому етапі – по 6.

Найближче до них підібрався гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який чотири рази перемагав у Іспанії.

Серед команд найбільше перших місць також на рахунку Феррарі – 12. Найближче підібралися Мерседес з 9 (деякі були здобуті не в межах чемпіонату Формули-1) та Макларен – по 9.

Зауважимо, що чотири гонщики здобули свою першу перемогу на Гран-прі Іспанії: Нікі Лауда (1974), Йохен Масс (1975), Пастор Мальдонадо (2012) і Макс Ферстаппен (2016).

Серед команд-фаворитів перемог у Формулі-1 не має лише Ісак Аджар.

Конфігурація треку

Автодром "Circuit de Barcelona-Catalunya" був побудований у межах програми розвитку Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні.

Перша цеглина будівництва була закладена в 1989 році, а перші гонки відбулися в межах чемпіонату Іспанії з турингових перегонів 1991 року.

Пілоти люблять автодром "Барселона-Каталунья", який протягом багатьох років був традиційним місцем для передсезонних тестів Формули-1.

Tensions flared at the end of last season's race in Barcelona! 😳💥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/5WXRj7NN4j — Formula 1 (@F1) June 10, 2026

Траса є вдалим поєднанням швидкісних і повільних поворотів. Цей баланс робить трек у Барселоні одним з найкращих для перевірки реальних сил команд і саме тому тут колективи тестували боліди напередодні сезонів протягом багатьох років.

З моменту проведення першої гонки в 1991 році траса зазнала кількох модифікацій, особливо в заключній частині, з метою створення можливостей для обгону.

Наприклад, у 2007 році перед останнім поворотом було створено дуже повільну шикану, що призвело до значного збільшення часу проходження кола на понад чотири секунди.

У 2023 році була відновлена оригінальна конфігурація, причому два останніх повороти були з'єднані, щоб забезпечити набагато швидший вхід на піт-лейн, один з найдовших у календарі.

Під час гонки пілоти долають 66 кіл траси довжиною 4,657 кілометра з 14 поворотами (вісім праворуч і шість ліворуч), що створює загальну дистанцію заїзду в 307,236 км.

Сучасний регламент з активною аеродинамікою дозволяє створити відразу 4 зони прямих на "Каталуньї", найдовша з яких буде на старт-фінішній прямій, де працюватиме і режим обгону.

FIA

Рекордне коло гонки продемонстрував пілот Макларен Оскар Піастрі у 2025 році – 1:15,743.

Фаворити та інтриги Гран-прі Іспанії

Як ми вже писали, Барселона нам покаже реальний розклад сил у пелотоні, адже до цього ми мали міські треки та доволі специфічні конфігурації, як, наприклад, Монако минулого тижня.

Поки Ред Булл намагається змінити рішення ADUO (Additional Development and Update Opportunities), що визнав двигун австрійської команди найкращим у пелотоні, лідирує у пелотоні беззаперечно Мерседес і "срібні стріли" можуть показати все, на що здатен не лише їх мотор, а й шасі.

Макларен, які мали проблеми стратегічні в Канаді та механічні в Монако, також повинні повернутись на лідерські позиції. Особливо в гарній формі знаходиться Ландо Норріс, який демонстрував у кожній з гонок хороший перформанс, якщо болід був здатен доїхати до фінішу.

Феррарі мають дві сторони медалі, адже Льюїс Гамільтон зараз у чудовій формі і привозить подіум за подіумом. Водночас Шарль Леклер не дуже гарно виступає в останніх заїздах, а в Іспанії матиме нарешті нові гальма, які вже використовує британський напарник.

Також питання щодо середняків, які чимало боролись за місця в десятці – саме Барселона покаже, хто впродовж сезону стабільніше заїжджатиме в очки, а не вистрілюватиме на специфічних треках.

Але окрім всіх інтриг з розкладом сил залишається ще одна – чи включиться в боротьбу Джордж Расселл? Британець має вмикати всю свою спортивну злість та починати перемагати Андреа Кімі Антонеллі, якого після Монако вже коронували.

Це все навіює спогади, коли інший британський гонщик Мерседес 10 років тому врізався на Гран-прі Іспанії в іншого пілота "срібних стріл", що призвело до одного з найлегендарніших зіткнень в історії Формули-1.

Шини, стратегії та погода в Іспанії

Італійський виробник гуми Pirelli, що продовжив угоду з Формулою-1 до 2028 року, привезе до Барселону найжорсткішу конфігурацію гуми – C1 (хард), C2 (мідіум), C3 (софт).

Через високу температуру асфальту в минулі роки пілоти використовували стратегію двох піт-стопів, що можна очікувати і в недільній гонці цього сезону.

Pirelli

Прогноз погоди в Монмало, де знаходиться траса, не обіцяє екстремальних умов або хоча б мінімальних дощів. У п'ятницю та суботу має бути ясне сонечко, а на неділю прогнозують +29°C та хмарне небо.

Прогноз Чемпіона

Джордж Расселл та Кімі Антонеллі боротимуться за перемогу і один з пілотів Мерседес завершить гонку достроково або не фіншує в очках.

Розклад Гран-прі Іспанії

П'ятниця, 12 червня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 13 червня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 14 червня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Іспанії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine та ОТТ-платформа Setanta Sports.