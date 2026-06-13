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Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Барселони

Володимир Слюсарь — 13 червня 2026, 18:14
Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Барселони
Джордж Рассел
Getty Images

У суботу, 13 червня, у межах Гран-прі Барселони-Каталуньї Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.

Другий результат показав його колишній напарник Льюїс Гамільтон, замкнув трійку лідерів зірка Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Результати кваліфікації Гран-прі Барселони

  1. Джордж Рассел (Мерседес) 1:14.679
  2. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,064
  3. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,319
  4. Ландо Норріс (Макларен) +0,322
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,342
  6. Ісак Аджар (Ред Булл) +0,398
  7. Оскар Піастрі (Макларен) +0,411
  8. Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз) +1,863
  9. Ніко Хюлкенберг (Ауді) +1,978
  10. Шарль Леклер (Феррарі) – не фінішував (аварія)

Гран-прі Барселони-Каталуньї 2026 року відбудеться у неділю, 14 травня, на авдтодромі "Circuit de Barcelona-Catalunya". Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Джордж Расселл визнав, що чемпіонство наразі для нього недосяжне.

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