Рассел виграв кваліфікацію Гран-прі Барселони
Джордж Рассел
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У суботу, 13 червня, у межах Гран-прі Барселони-Каталуньї Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел.
Другий результат показав його колишній напарник Льюїс Гамільтон, замкнув трійку лідерів зірка Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Результати кваліфікації Гран-прі Барселони
- Джордж Рассел (Мерседес) 1:14.679
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,064
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,319
- Ландо Норріс (Макларен) +0,322
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,342
- Ісак Аджар (Ред Булл) +0,398
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,411
- Ліам Ловсон (Рейсінг Буллз) +1,863
- Ніко Хюлкенберг (Ауді) +1,978
- Шарль Леклер (Феррарі) – не фінішував (аварія)
Гран-прі Барселони-Каталуньї 2026 року відбудеться у неділю, 14 травня, на авдтодромі "Circuit de Barcelona-Catalunya". Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Джордж Расселл визнав, що чемпіонство наразі для нього недосяжне.