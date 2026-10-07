Команда Мерседес підтвердила штраф для Расселла через перевищення ліміту двигунів

Керівник команди Мерседес Тото Вольф підтвердив штраф для Джордж Расселл через перевищення ліміту використання двигунів.

Його слова наводить сайт Мерседес.

"У Джорджа в Сінгапурі буде додаткова проблема – штраф за силову установку, що означає старт з кінця решітки у неділю після відмови двигуна в Малайзії. Це особливо прикро, враховуючи те, як він пілотував минулими вихідними, і результат, за який він заслужено боровся. На жаль, такі речі є частиною спорту, і наш фокус зараз на тому, щоб дати йому найкращу можливу машину та можливості відігратися крізь пелотон", – заявив Вольф.

Під час змагань на етапі "королівської гонки" у Малайзії двигун Рассела зазнав поломки. Через що йому доведеться встановити п'ятий силовий агрегат, що перевищує дозволену на сезон кількість (не більше чотирьох разів), що призводить якраз до штрафу.

Тепер відомий пілот стартуватиме з кінця пелотону на Гран-прі Сінгапуру.

Цікаво, що подібний випадок вже не перший у команді Мерседес. Раніше такі проблеми з двигуном мав Андреа Кімі Антонеллі на Гран-прі Італії.

Протягом 9-11 жовтня на трасі "Марина Бей" відбудеться Гран-прі Сінгапуру. 11 жовтня відбудеться безпосередньо головна гонка, яка розпочнеться о 15:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що на попередньому Гран-прі Бахрейну перемогу святкував Макс Ферстаппен, який нарешті перервав свою безвиграшну засуху, яка тривала понад 300 днів.