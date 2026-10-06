Рассел стартуватиме з кінця решітки Гран-прі Сінгапуру через штраф за заміну двигуна

Пілот Мерседес Джордж Расселл стартуватиме з кінця пелотону на Гран-прі Сінгапуру через перевищення ліміту використання двигунів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як зазначається, під час змагань в етапі "королівської гонки" у Малайзії двигун Рассела зазнав поломки. Тепер йому доведеться встановити п'ятий силовий агрегат, що перевищує дозволену на сезон кількість та призведе до штрафу.

Згідно з правилами змагань, за сезон пілоту дозволено чотири рази встановлювати новий двигун у свій болід.

Очікувалося, що Рассел отримає новий силовий агрегат близько до початку Гран-прі США. Утім, його розробку планують пришвидшити, аби Рассел зміг взяти участь на етапі "королівської гонки" Сінгапуру без подальших штрафних санкцій.

Зауважимо, що це вже не перший раз, коли представники Мерседес отримали покарання за подібні проблеми з двигунами. Раніше Андреа Кімі Антонеллі втратив стартову позицію Гран-прі Італії з цих причин.

Додамо, що Гран-прі Сінгапуру відбудеться 11 жовтня цього року. Змагання стартують о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перемогу на Гран-прі Бахрейну, який відбувся на трасі "Сепанг" у Малайзії, здобув вперше за понад 300 днів Макс Ферстаппен з Ред Булла. Друге місце посів представник Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, а трійку лідерів замкнув Льюїс Гамільтон. Рассел зійшов з дистанції.