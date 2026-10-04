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Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні, вигравши шалене Гран-прі Бахрейну

Станіслав Лисак — 4 жовтня 2026, 13:25
Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні, вигравши шалене Гран-прі Бахрейну
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 16 етапі Формули-1, Гран-прі Бахрейну. Нідерландець уперше в сезоні піднявся на найвищу сходинку подіума.

Другим фінішував лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі, трійку замкнув пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Один із претендентів на чемпіонський титул Джордж Расселл зійшов з дистанції через проблеми з двигуном за кілька кіл до завершення гонки.

Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  2. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  4. Шарль Леклер (Феррарі);
  5. Ісак Аджар (Ред Булл);
  6. Оскар Піастрі (Макларен);
  7. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  9. Ландо Норріс (Макларен);
  10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  11. Ніко Гюлькенберг (Ауді);
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  13. Франко Колапінто (Альпін);
  14. Олівер Берман (Хаас);
  15. Естебан Окон (Хаас);
  16. П'єр Гаслі (Альпін);
  17. Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
  18. Габріел Бортолето (Ауді);
  19. Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

  • Джордж Рассел (Мерседес);
  • Алекс Албон (Вільямс);
  • Валттері Боттас (Каділлак).

Залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 320 очок;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 236;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 214;
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – 191;
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 188;
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 188;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 128;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 96;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 65;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 20;
  14. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  15. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
  17. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  18. Естебан Окон (Хаас) – 7;
  19. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 556;
  2. Феррарі – 405;
  3. Макларен – 316;
  4. Ред Булл – 298;
  5. Рейсінг Буллз – 90;
  6. Альпін – 68;
  7. Хаас – 27;
  8. Ауді – 17;
  9. Вільямс – 12;
  10. Астон Мартін – 7; 
  11. Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Сінгапур прийматиме однойменне Гран-прі, гонка традиційно відбудеться в неділю, 11 жовтня.

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