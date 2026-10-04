Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні, вигравши шалене Гран-прі Бахрейну

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 16 етапі Формули-1, Гран-прі Бахрейну. Нідерландець уперше в сезоні піднявся на найвищу сходинку подіума.

Другим фінішував лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі, трійку замкнув пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.

Один із претендентів на чемпіонський титул Джордж Расселл зійшов з дистанції через проблеми з двигуном за кілька кіл до завершення гонки.

Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану

Макс Ферстаппен (Ред Булл); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Шарль Леклер (Феррарі); Ісак Аджар (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Ландо Норріс (Макларен); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Ніко Гюлькенберг (Ауді); Ленс Стролл (Астон Мартін); Франко Колапінто (Альпін); Олівер Берман (Хаас); Естебан Окон (Хаас); П'єр Гаслі (Альпін); Карлос Сайнс-мол. (Вільямс); Габріел Бортолето (Ауді); Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

Джордж Рассел (Мерседес);

Алекс Албон (Вільямс);

Валттері Боттас (Каділлак).

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 320 очок; Джордж Расселл (Мерседес) – 236; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 214; Шарль Леклер (Феррарі) – 191; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 188; Ландо Норріс (Макларен) – 188; Оскар Піастрі (Макларен) – 128; Ісак Аджар (Ред Булл) – 96; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 65; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 20; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 556; Феррарі – 405; Макларен – 316; Ред Булл – 298; Рейсінг Буллз – 90; Альпін – 68; Хаас – 27; Ауді – 17; Вільямс – 12; Астон Мартін – 7; Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Сінгапур прийматиме однойменне Гран-прі, гонка традиційно відбудеться в неділю, 11 жовтня.