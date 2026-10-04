Ферстаппен здобув першу перемогу в сезоні, вигравши шалене Гран-прі Бахрейну
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Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 16 етапі Формули-1, Гран-прі Бахрейну. Нідерландець уперше в сезоні піднявся на найвищу сходинку подіума.
Другим фінішував лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі, трійку замкнув пілот Феррарі Льюїс Гамільтон.
Один із претендентів на чемпіонський титул Джордж Расселл зійшов з дистанції через проблеми з двигуном за кілька кіл до завершення гонки.
Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Олівер Берман (Хаас);
- Естебан Окон (Хаас);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
- Габріел Бортолето (Ауді);
- Серхіо Перес (Каділлак);
Зійшли
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Валттері Боттас (Каділлак).
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 320 очок;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 236;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 214;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 191;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 188;
- Ландо Норріс (Макларен) – 188;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 128;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 96;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 65;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 20;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Кубок конструкторів
- Мерседес – 556;
- Феррарі – 405;
- Макларен – 316;
- Ред Булл – 298;
- Рейсінг Буллз – 90;
- Альпін – 68;
- Хаас – 27;
- Ауді – 17;
- Вільямс – 12;
- Астон Мартін – 7;
- Каділлак – 0.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Сінгапур прийматиме однойменне Гран-прі, гонка традиційно відбудеться в неділю, 11 жовтня.