Незакритий гештальт Ферстаппена та Расселл, що стартуватиме з кінця: прев'ю Гран-прі Сінгапуру

Не встигли ми оговтатись від шалених подій на Гран-прі Бахрейну, що відбулось у Малайзії, як Формула-1 готова приймати уболівальників на міському треку в Сінгапурі.

З 9 по 11 жовтня на трасі "Марина Бей" відбудеться черговий вікенд "королеви автоспорту" сезону-2026.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 17 етапу сезону, що подарує нам спринт та захопливу гонку.

Історична довідка

Вперше гонки проводилися тут з 1961 по 1973 рік, але тоді вони не входили в офіційний календар Формули-1. Етап отримав назву Гран-прі Сінгапуру в 1965 році, коли країна отримала незалежність, до того він називався Гран-прі Малайзії.

До чемпіонату Ф-1 Гран-прі Сінгапуру увійшов лише 2008 року і саме цей заїзд став першим у "королеві автоспорті" при штучному освітлені.

Звичайно найвідомішою історичною подією в Сінгапурі став відомий "крашгейт". У першій же гонці в історії Формули-1 в Сінгапурі завдяки вдалому збігу обставин та виїзду машини безпеки перемогу здобув Фернандо Алонсо, прорвавшись з 15 місця.

Однак рік потому з'ясувалося, що це було не просто "везіння", а план Рено: напарник іспанця – Нельсон Піке-молодший, спеціально розбив болід, щоб спричиняти появу сейфіті-кара, на який і була розрахована вся стратегія команди.

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Надалі звичайно були і камбеки Феттеля і завал Ферстаппена, Райкконена та Феттеля, однак саме "крашгейт" залишається найбільшим скандалом, який асоціюється з Гран-прі Сінгапуру досі.

The craziest race start we've ever seen at Marina Bay!



Ferrari and Max Verstappen fans, look away now... 🫣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Rn0gA0AAGt — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Для 4-разового німецького чемпіона саме траса Марина Бей стала останньою переможною в кар'єрі і 53-ю загалом.

Рекорди Гран-прі Сінгапуру

Якщо продовжувати розповідати про Феттеля, то німецький гонщик є найуспішнішим в історії Гран-прі Сінгапуру – 5 перемог.

Sebastian Vettel really did that. ❤️ #SingaporeGP #F1 @ScuderiaFerrari https://t.co/96IN4lKFTa — Formula 1 (@F1) September 25, 2022

Його одвічний суперник Льюїс Гамільтон близький за кількістю перших позицій на трасі "Марина Бей" – 4.

Серед команд у Сінгапурі найуспішнішою є Мерседес після торішнього успіху Джорджа Расселла, "срібні стріли" мають 5 перемог на нічному треку, по 4 у Феррарі та Ред Булл.

Конфігурація треку

Довжина траси становить 4,927 км, вона має 19 поворотів, і гонка часто триває близько двох годин, що є одним з найважчих етапів сезону.

Характерною особливістю траси Марина Бей є вузькі вуличні коридори, численні 90-градусні повороти, постійні гальмування й розгони. Пілоти долають 62 кола в спекотних і вологих умовах, під потужним штучним освітленням – це робить Сінгапур однією з найбільш фізично виснажливих гонок сезону.

Ключові ділянки: перша шикана після стартової прямої, серія швидких поворотів біля готелю "Fullerton", а також відрізки уздовж "Marina Bay Sands". У 2023 році конфігурацію скоротили – прибрали повільний комплекс поворотів 16-19, замінивши його прямою, що додало шансів для обгонів.

Зі змінами в регламенті прийшли й зміни в конфігурації. Замість кількох зон DRS ми маємо відразу 5 відрізків з активною аеродинамікою, а саме на старт-фінішній прямій, а також між поворотами 5-6, 9-10, 13-14 та 15-16.

F1

Рекордний час у гонці на етапі в Сінгапурі продемонстрував пілот Феррарі Льюїс Гамільтон минулого року – 1:33,808.

Шини, стратегії та погода в Сінгапурі

Постачальник гуми Pirelli не внесла жодних змін з минулого року щодо складів для сухої погоди на трасі Марина Бей: C3 – жорсткий, C4 – середній і C5 – м'який.

Середні та жорсткі шини, безсумнівно, будуть найкращим вибором для гонки.

"Боліди останнього покоління, здається, також краще використовують м'якші склади. Аеродинамічне навантаження, ефективніше регулювання температури та склад сучасних сумішей дозволяють використовувати найм'якші шини з лінійки довше та під час більш конкурентоспроможних відрізків, ніж раніше. З огляду на це, не буде дивно побачити шини з червоними боковинами у суботньому спринті або, загалом, спостерігати більш широке використання C5 протягом усього уїк-енду, чому сприятиме сам формат спринту", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Звичайно стратегія одного піт-стопу буде пріоритетною під час основної гонки, як і минулого року. Мідіум-хард стане основною стратегією, якщо на трасі буде суха погода.

Радше за все цього року на нас очікуватиме саме суха погода протягом усього вікенду, хоча тропічні дощі можуть бути непередбачуваними і очікуваний дощ в Малайзії полив лише напередодні гонки.

Можливо і Сінгапур приготує для нас сюрпризи.

Фаворити та інтриги Гран-прі Сінгапуру

Мерседес підтвердили, що Джордж Расселл стартуватиме з кінця стартової решітки через заміну силової установки. Що це означає? По суті чемпіонська гонка завершена.

Сінгапур одна з найважчих трас для обгонів. Щонайменше так було до нового регламенту, а отже Расселл без сприятливих обставин навряд зможе бодай наблизитись до подіуму.

Якщо Андреа Кімі Антонеллі просто проїде чистий вікенд і фінішує в районі топ-3 в обох гоночних сесіях, то відрив від Расселла може збільшитись ледь не до 100 очок за 6 етап до завершення сезону.

After the highs of Baku, Russell's hopes of maintaining his championship challenge come to grinding halt in Sepang 😖 #F1 #BahrainGP https://t.co/IXzEfWyZI5 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

А в разі скасування етапів у Катарі та Абу-Дабі ми взагалі матимемо 5 гонок до кінця сезону після Сінгапуру, що майже унеможливлює втрату титулу для Антонеллі.

Ще одне питання випливає з результатів Гран-прі Бахрейну: чи зможе Макс Ферстаппен нарешти виграти в Сінгапурі. З календаря минулого сезону лише "Марина Бей" не підкорялась нідерландцю, цього року до цього списку ще додався Мадрид.

Ред Булл нарешті знайшли свою швидкість, однак Сінгапур має доволі специфічну конфігурацію і можливо цьому "бичку" він буде не під силу.

А ось хто має гарно себе проявити так це Феррарі, які традиційно видають сильні перформанси тут. Льюїс Гамільтон другий найуспішніший гонщик у Сінгапурі, Шарль Леклер має тут 2 поули та 2 подіуми з них, а повільні повороти мають підійти для шасі "Скудерії".

Так само і Макларен можуть проявити себе краще, ніж в Малайзії. На повільному треку в Угорщині Ландо Норріс почував себе дуже впевнено, можливо тут швидкість "папаї" знову повернеться.

Прогноз Чемпіона

Цікавим фактом є те, що з 2018 гонку в Сінгапурі незмінно вигравали різні пілоти, а саме Гамільтон-Феттель-Перес-Сайнс-Норріс-Расселл.

З цього можемо зробити висновок, що і цього року переможцем стане хтось новий. Серед претендентів Антонеллі, Ферстаппен, Леклер та Піастрі.

Every Singapore GP since 2018 has had a different winner. Will the streak continue, or will we finally get a repeat winner this time? 👀🇸🇬 #F1 #SingaporeGP https://t.co/Ilywizw8mX — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) October 7, 2026

Розклад Гран-прі Сінгапуру

П'ятниця, 9 жовтня

11:30–12:30. Перша практика

15:30–16:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 10 жовтня

12:00–13:00. Спринт

16:00–17:00. Кваліфікація

Неділя, 11 жовтня

15:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації, спринту та безпосередньо гонки Гран-прі Сінгапуру в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.