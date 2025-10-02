Макларен припинив співпрацю з одним з лідерів Формули-2, якого підхопить Ред Булл

Пілот команди Формули-2 Rodin Motorsport Алекс Данн більше не є частиною програми розвитку пілотів Макларен.

Про це колектив з Вокінга повідомив у соцмережах.

Данн приєднався до системи Макларен у 2024 році, коли він виступав у Формулі-3. 19-річний ірландець доріс до одного з головних талантів Формули-2, посідаючи п'яте місце особистого заліку сезону-2025.

Проте зараз, претендуючи на відвищення до Формули-1, у нього немає майбутнього з Макларен: "папайя" розраховує на Ландо Норріса та Оскара Піастрі у довгостроковій перспективі. У Макларен також не має альтернативи, куди можна було б посадити Данна. Тому сторони вирішили припинити співпрацю за взаємною згодою.

"Макларен розірвав контракт з учасником Програми розвитку пілотів Алексом Данном. Було приємно працювати з Алексом протягом останнього року та робити внесок у його зростання як гонщика. Бажаємо Алексу всього найкращого в його подальшій кар'єрі", – йдеться у заяві Макларен.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne.



It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver.



We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

Варто зазначити, що без підтримки Алекс Данн надовго не залишиться. За повідомленнями західних ЗМІ, він має приєднатися до системи Ред Булл, оскільки його талант вразив радника "биків" Гельмута Марко. Очікується, що ірландець візьме участь у практиці за кермом боліда Рейсін Буллз до кінця сезону-2025.

Нагадаємо, що цього року Алекс Данн вже спробував себе у Формулі-1, виїхавши на вільне тренування під час етапу в Монці.

Але при цьому у Данна був і поганий момент в сезоні. У Монте-Карло він став винуватцем масової аварії, яка призвела до сходу одразу сімох гонщиків.