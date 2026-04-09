Через війну на Близькому Сході Формула-2 вперше проведе етапи в Північній Америці

Керівництво Формули-2 затвердило новий календарний графік, згідно з яким етапи відбудуться в Маямі та Монреалі та замінять скасовані раніше через воєнні події на Близькому Сході гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії.

Змагання у США відбудуться 1-3 травня, а заїзди в Канаді пройдуть 22-24 травня. Формула-2 вперше проведе гонки у Північній Америці. Після етапів за океаном чемпіонат повернеться до Європи, де 4-7 червня відбудеться гонковий вікенд у Монако.

Президент ФІА Мохаммед Бен Сулаєм заявив, що новий календарний графік гарантує, що Формула-2 залишиться сильним і збалансованим чемпіонатом.

"Після необхідних змін у календарі на початку сезону додавання цих нових етапів гарантуватиме, що чемпіонат Формули-2 залишатиметься сильним і збалансованим, а також здатним задовольнити очікування наших команд, пілотів і вболівальників.

Уперше проведення чемпіонату в Північній Америці - у Маямі та Монреалі – є важливим кроком у його подальшому глобальному розвитку, зміцнюючи зв'язок із Формулою-1 та залучаючи нову аудиторію. Я дякую всім, хто невтомно працював, щоб ці етапи стали можливими".

Також він висловив співчуття постраждалим від війни на Близькому Сході.

"Наші думки залишаються з усіма, хто постраждав від поточних подій на Близькому Сході, і ми продовжуємо сподіватися на швидке відновлення стабільності. Ми з нетерпінням чекаємо на перегони в Бахрейні та Саудівській Аравії вже найближчим часом".

