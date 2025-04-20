Я маю взяти себе в руки, – Норріс прокоментував свою аварію в кваліфікації

Пілот Макларен Ландо Норріс висловився щодо своєї аварії під час кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії, в результаті якої він розбив свій болід.

Слова 25-річного британця наводить сайт Формули-1.

На початку третього сегменту кваліфікації Норріс не втримав машину на трасі та влетів у загородження, через що він зламав підвіску.

Ландо сказав команді, що з ним усе в порядку, але при цьому він назвав себе "ідіотом". У підсумку поул здобув пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

"На жаль, у команди буде багато роботи. Досі вікенд проходив гладко, позитивно, тож ми розчаровані такою великою невдачею, але я маю взяти себе в руки. Я вибачився перед командою, перед моїми механіками та інженерами. Машина швидка, вона була хорошою весь вікенд, тож мені доведеться добре попрацювати, щоб обігнати інших. Я думаю, що у нас хороший болід, але, як показав Оскар (Піастрі), ми не на голову вищі за інших. Джордж (Расселл) відстає лише на десяту (секунди), а Макс (Ферстаппен) на поулі. Тож я не очікую потрапити на перші позиції. Але при цьому попереду точно є кілька машин, які ми повинні випередити. Тож якщо ми зможемо націлитися на Топ-5 чи щось подібне, то я буду щасливий", – сказав Норріс.

Однією з машин, яку Норріс планує випередити, може стати болід Шарля Леклера, який незадоволений результатами команди в цьому сезоні.

Нагадаємо, що Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться сьогодні, 20 квітня. Старт гонки запланований на 20:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що кваліфікація гонки в Джидді подарувала не тільки аварію Норріса, а ще й рекорд Ленса Стролла.