Колишній керівник Хаас назвав пілота, який стане лідером Феррарі в сезоні-2026

Денис Іваненко — 24 березня 2026, 14:53
Відомий експерт Гюнтер Штайнер висловився про боротьбу Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона у командному протистоянні Феррарі в сезоні-2026 Формули-1.

Колишній керівник команди Хаас відзначив чудовий початок кампанії від обох пілотів. Він вважає, що врешті-решт успішніше сезон проведе монегаський гонщик і пояснив свою позицію.

"Я думаю, що на боці Леклера його вік. Боротьба дуже щільна, але зрештою, я думаю, Шарль переможе Льюїса. Це моя думка. І головне для мене – це вік. Якби Гамільтон був на десять років молодшим, можливо, все було б інакше.

Але справа не лише у віці, коли ти вже не такий хороший фізично, а й у тому, що ти робиш. Льюїс – семиразовий чемпіон світу. Шарль – скільки? Нуль. Тому він більш голодний, у нього більше апетиту", – сказав Штайнер.

Зазначимо, що наразі боротьба між партнерами по команді максимально щільна. Після стартових двох етапів Леклер посідає третє місце в заліку із 34 очками, а Гамільтон розташовується одразу за ним, відстаючи лише на одне очко.

Нагадаємо, що на попередньому Гран-прі в Китаї британець уперше піднявся на п'єдестал у складі Феррарі, фінішувавши третім. Наступний етап Формули-1 відбудеться 28-29 березня в Японії.

Читайте також :
Гамільтон пояснив, що треба Феррарі для перемоги в Кубку конструкторів
Льюїс Гамільтон Формула 1 Шарль Леклер

Шарль Леклер

Зірковий пілот Формули-1 зіграв таємне весілля в Монако
Підготовка Феррарі до сезону відстає від графіка
Леклер заборонив менеджеру вести переговори з іншими командами Формули-1 – ЗМІ
Леклер: Я не розумію як ми можемо бути настільки повільними
Леклер та Гамільтон відповіли на критику з боку президента Феррарі

Останні новини