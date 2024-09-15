Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024.

Пілоту Мерседес замінили силову установку безпосередньо перед стартом гонки. Оскільки британець вже перевищив допустиму кількість усіх цих складових на сезон, то отримав штраф та стартуватиме з кінця стартової решітки.

Lewis will take a new Power Unit ahead of today’s #AzerbaijanGP. He will therefore start from the pit lane pic.twitter.com/dgTEq9o50n — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 15, 2024

Аналогічне покарання отримав гонщик Альпін Естебан Окон.

Напередодні у кваліфікації переміг пілот Феррарі Шарль Леклер, Гамільтон став 7-м, а Окон був 12-м.

Гонка розпочнеться о 14:00 за київським часом.