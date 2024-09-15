Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024
Льюїс Гамільтон
Mercedes-AMG PETRONAS
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024.
Пілоту Мерседес замінили силову установку безпосередньо перед стартом гонки. Оскільки британець вже перевищив допустиму кількість усіх цих складових на сезон, то отримав штраф та стартуватиме з кінця стартової решітки.
Аналогічне покарання отримав гонщик Альпін Естебан Окон.
Напередодні у кваліфікації переміг пілот Феррарі Шарль Леклер, Гамільтон став 7-м, а Окон був 12-м.
Гонка розпочнеться о 14:00 за київським часом.