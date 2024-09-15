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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024

Олександр Булава — 15 вересня, 12:55
Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024
Льюїс Гамільтон
Mercedes-AMG PETRONAS

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон стартуватиме з піт-лейн на Гран-прі Азербайджану-2024.

Пілоту Мерседес замінили силову установку безпосередньо перед стартом гонки. Оскільки британець вже перевищив допустиму кількість усіх цих складових на сезон, то отримав штраф та стартуватиме з кінця стартової решітки.

Аналогічне покарання отримав гонщик Альпін Естебан Окон.

Напередодні у кваліфікації переміг пілот Феррарі Шарль Леклер, Гамільтон став 7-м, а Окон був 12-м.

Гонка розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Льюїс Гамільтон Гран-прі Азербайджану Окон Формула 1

Льюїс Гамільтон

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