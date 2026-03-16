Фільм Формула-1 отримав "Оскар", стрічка з Усиком залишилась без нагороди

У ніч із 15 на 16 березня в Лос-Анжелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії "Оскар", де на нагороди претендували й фільми на спортивну тематику.

Йдеться про біографічну драму "Незламний" з Олександром Усиком і стрічку "Формула-1" із Бредом Піттом. Фільм за участі українського боксера отримав номінацію у категорії "Найкращий грим та зачіски", але врешті-решт поступився нагородою "Франкенштайну".

У ньому чинний король хевівейту виконав роль бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Разом з українцем також грав зірковий Двейн "Скеля" Джонсон.

О ось спортивна драма "Формула-1" претендував одразу на чотири нагороди: "Найкращий фільм", "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий монтаж" і "Найкращий звук". У підсумку, він переміг саме в останній номінації.

