Про історію Манчестер Юнайтед знімуть драматичний серіал

Манчестер Юнайтед погодив угоду з відомою північноамериканською кінокомпанією Lionsgate про створення художнього драматичного серіалу, заснованого на історії клубу.

Про це повідомляє Independent.

Проєкт наразі перебуває на стадії розробки, тому деталей небагато. Проте джерело стверджує, що за стилем та концепцією серіал нагадуватиме популярне шоу Netflix "Корона" (The Crown), яке в художній формі розповідало про життя королеви Єлизавети II та історію британської монархії.

Очікується, що це буде масштабна драма, яка охопить різні епохи становлення клубу. Серед ймовірних сюжетних ліній – епоха "малюків Басбі" та Мюнхенська трагедія, тріумф Джорджа Беста, Деніса Лоу та Боббі Чарльтона, а також легендарне 26-річне правління сера Алекса Фергюсона, включно з треблом 1999 року.

За умовами угоди, МЮ отримає гарантовану виплату в розмірі кількох мільйонів фунтів стерлінгів, а також розділить із Lionsgate прибуток від майбутніх роялті.

Оскільки виробництво перебуває на ранній стадії, інформації про дату виходу, акторський склад чи кількість сезонів наразі немає. Сторони поки що утримуються від офіційних коментарів.

