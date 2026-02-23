Фільм про Формулу-1 отримав нагороду на престижній британській кінопремії

Фільм "F1. Movie" режисера Джозефа Косинські здобув премію BAFTA у номінації "Найкращий звук", обійшовши конкурентів завдяки роботі команди звукорежисерів на чолі з Ґаретом Джоном та Елом Нельсоном.

Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Стрічка також була номінована в категоріях: "Спеціальні візуальні ефекти" (перемогла внаслідку стрічка Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл") та "Найкращий монтаж" (нагороду забрав фільм Пола Томаса Андрерса "Одна битва за іншою").

Водночас нова документальна стрічка українця Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки поступилася в номінації фільму Містер Ніхто проти Путіна.

Зауважимо, що стрічка "Незламний" (The Smashing Machine), в якій знімався український боксер Олександр Усик, не потрапила до шортлиста у категорії "Грим та зачіски", де була представлена раніше.

Напередодні стало відомо, що на цьогорічній кінопремії "Оскар" фільми "Незламний" та "F1" представлені відразу в кількох категоріях.