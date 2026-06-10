Бондарев проводить тести болідів категорії FREC в Іспанії

Український автогонщик Олександр Бондарев проводить тести болідів європейського регіонального кубка Формули (FREC) в Іспанії.

Про це повідомляє блогер Іллан Сежурн.

Бондарев став єдиним із чотирьох пілотів, хто прибув з італійської Формули-4. Інші – Оскар Гудшо, Маверік Маккенн та Тібо Рамакерс – виступають у французькій Ф-4.

Спортсмени проводять тестові заїзди у складі команди ART Grand Prix.

Окрім цього на треку "Моторленд Арагон" знаходяться пілотеси французької Ф-4 Софія Занфарі та Елоїз Голдберг, які проведитимуть тести в межах Формули-4.

Зазначимо, що наступний етап італійської Ф-4 за участю українця відбудеться з 19 по 21 червня на легендарному автодромі в Монці.

Нагадаємо, що під час попереднього гоночного вікенду у Валлелунзі українець потрапив в аварію за участю представника Киргизстану Артема Сєвєрюхіна, через що достроково завершив гонку.

Бондарев не став вдаватися в деталі цього епізоду, лаконічно назвавши його "гоночним інцидентом, який трапляється на перегонах".