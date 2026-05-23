Мотор наразі не може конкурувати: Бондарев – про невдалу кваліфікацію до другого етапу Формули-4

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 00:26
Олександр Бондарев
Пресслужба Олександра Бондарева

Український пілот Олександр Бондарев розповів про технічні проблеми з болідом під час невдалої кваліфікації на другий етап італійської Формули-4.

Його слова наводить DeTalks.

"Валлелунга – це траса з довгими прямими, яку не можна проїхати з гарним результатом, постійно гублячи темп. На жаль, мотор мого боліда наразі не може конкурувати на трасі й забезпечити швидкість.

Я буду робити все, щоб вибороти позиції внаслідок свого пілотування, а команда тим часом працюватиме над мотором".

Зазначимо, що команда Према Рейсінг за потреби має право замінити мотор на боліді українського гонщика один раз за сезон без будь-яких штрафних санкцій.

Нагадаємо, що Бондарев розпочне другий етап Формули-4 з 18-х позицій.

