Мотор наразі не може конкурувати: Бондарев – про невдалу кваліфікацію до другого етапу Формули-4
Олександр Бондарев
Пресслужба Олександра Бондарева
Український пілот Олександр Бондарев розповів про технічні проблеми з болідом під час невдалої кваліфікації на другий етап італійської Формули-4.
Його слова наводить DeTalks.
"Валлелунга – це траса з довгими прямими, яку не можна проїхати з гарним результатом, постійно гублячи темп. На жаль, мотор мого боліда наразі не може конкурувати на трасі й забезпечити швидкість.
Я буду робити все, щоб вибороти позиції внаслідок свого пілотування, а команда тим часом працюватиме над мотором".
Зазначимо, що команда Према Рейсінг за потреби має право замінити мотор на боліді українського гонщика один раз за сезон без будь-яких штрафних санкцій.
Нагадаємо, що Бондарев розпочне другий етап Формули-4 з 18-х позицій.